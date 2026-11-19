Европейская комиссия передала на рассмотрение Совета ЕС отчет с положительной оценкой выполнения Молдовой промежуточных критериев (IBAR) в сфере верховенства права и демократических институтов.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье в четверг, 19 ноября.

В Еврокомиссии подтвердили, что положительно оценили выполнение Молдовой соответствующих требований, однако окончательное решение должны принять государства-члены ЕС.

"Я могу подтвердить, что Комиссия направила Совету ЕС свой отчет, в котором оценивается выполнение промежуточных критериев (Молдовой). Мы говорим здесь о реформах в сфере верховенства права и демократических институтов, и наш отчет положительно оценивает выполнение этих условий", – заявил Мерсье.

По его словам, в качестве следующего шага Совет ЕС и государства-члены должны "рассмотреть отчет Еврокомиссии и принять решение, действительно ли были проведены эти реформы и были ли выполнены условия для IBAR".

"С нашей стороны в отчете о расширении было очень четко отмечено, что Молдова достигает значительного прогресса. На самом деле она продвигается с чрезвычайной скоростью, когда речь идет о ее вступлении в ЕС", – добавил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Напомним, после признания Советом ЕС факта выполнения промежуточных критериев в отношении верховенства права и демократических институтов IBAR Молдова сможет начинать закрывать разделы в переговорах о вступлении в ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Молдова может достичь уровня Черногории в переговорах о вступлении в Европейский Союз уже в 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ.

Тем не менее стоит отметить, что Молдова, как и Украина, имеет два неоткрытых переговорных кластера – №4 и №5, – открытие которых пока блокирует Венгрия.

Также сообщалось, что Кос обсудила с украинским правительством и парламентом список реформ, необходимых для выполнения Украиной бенчмарков (промежуточных критериев) для вступления в ЕС.

О том, почему Украине объективно сложно проводить реформы, а также о реалистичной дате вступления в ЕС – в материале Посол ЕС: Мы нашли решение, как провести ряд реформ, но они понравятся не всем в Украине.