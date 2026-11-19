Російський правитель Владімір Путін розповів, що на переговорах з президентом США Дональдом Трампом порушувалось питання висунення його на Нобелівську премію миру.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Путіна наводить РБК.

Господар Кремля зазначив, що вони обговорювали з Трампом цю тему "напівжартома".

"Ми, так, напівжартома обговорювали це. Не слід забувати, що Нобелівський комітет спочатку користується грошима, які Нобель заробив на бізнесі в Росії. Це першоджерело накопичення – гроші, отримані Нобелем від бізнес-проєктів у Росії. Адже він тут займався нафтою та чим тільки не займався", – сказав Путін.

За його словами, він не знає, чи має Нобелівська премія миру цінність сьогодні: були випадки, коли рішення, як сказав Путін, ухвалювалися з політичних міркувань.

"У нас є свої премії", – додав правитель РФ.

Як відомо, у Китаї Трамп провів приблизно 40-хвилинні переговори з Путіним, перед початком яких назвав лідера РФ своїм другом. Під час цієї зустрічі, за словами керівників обох держав, йшлось про російсько-українську війну.

Також варто зазначити, що Трамп, висловлюючи своє роздратування через те, що не отримав Нобелівську премію миру, назвав Норвегію "країною-нужником" під час мітингу. Він додав, що не хоче мігрантів із цієї скандинавської країни.

У січні Трамп написав лист норвезькому прем’єру, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Крім того, у Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир", оскільки Дональд Трамп не отримав премію миру.