Российский правитель Владимир Путин рассказал, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом поднимался вопрос о выдвижении его на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Путина приводит РБК.

Глава Кремля отметил, что они обсуждали с Трампом эту тему "в полушутку".

"Мы, да, в полушутку обсуждали это. Не следует забывать, что Нобелевский комитет изначально пользуется деньгами, которые Нобель заработал на бизнесе в России. Это первоисточник накопления – деньги, полученные Нобелем от бизнес-проектов в России. Ведь он здесь занимался нефтью и чем только не занимался", – сказал Путин.

По его словам, он не знает, имеет ли Нобелевская премия мира ценность сегодня: были случаи, когда решения, как сказал Путин, принимались из политических соображений.

"У нас есть свои премии", – добавил глава государства.

Как известно, в Китае Трамп провёл примерно 40-минутные переговоры с Путиным, перед началом которых назвал лидера РФ своим другом. Во время этой встречи, по словам лидеров обоих государств, речь шла о российско-украинской войне.

Также стоит отметить, что Трамп, выражая своё раздражение из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира, назвал Норвегию "страной-сортиром" во время митинга. Он добавил, что не хочет мигрантов из этой скандинавской страны.

В январе Трамп написал письмо норвежскому премьеру, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп не получил премию мира.