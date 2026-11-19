Путін заявив, що завдяки Ялтинській конференції світ живе без "глобальних військових потрясінь"
Правитель Кремля Владімір Путін заявив, що на Ялтинській конференції 1945 року ніхто не ділив світ, вона лише зафіксувала реалії після Другої світової війни.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство Interfax.
Кремлівський очільник на саміті у китайському Шеньчжені знову розповів свою версію історичних подій, заявивши, що тоді в Ялті, як і в теперішній війні РФ проти України, фіксували "реалії, що склалися".
"У Ялті ніхто не ділив світ, у Ялті не було поділу світу на зони впливу. Ялта просто зафіксувала реалії, що склалися після Другої світової війни. А що треба було робити тоді? Продовжувати воювати чи що?", – заявив Путін.
На думку Путіна, підсумками Ялтинської конференції 1945 року було "викорінення всього, що пов’язано з колабораціонізмом під час Другої світової війни та співпрацею з Гітлером і його режимом". А також – створення домовленостей, за якими досі, у баченні правителя Кремля, "світ живе без воєн".
"Друге – після Ялти були створені умови, в рамках яких було засновано Організацію Об’єднаних Націй, і 80 років, завдяки цим домовленостям, по суті, світ живе без великих, глобальних військових потрясінь. Регіональних конфліктів багато, і зараз вони відбуваються, але глобальних потрясінь немає, і це завдяки домовленостям – це диво, не інакше", – заявив Путін.
Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та правитель Росії Владімір Путін зібрались на перший в історії тристоронній саміт.
На ньому, зокрема, Путін заявив, що Росія запропонувала представникам Європейського Союзу приїхати до Москви, щоб зрозуміти їхню позицію з метою продовження діалогу щодо врегулювання війни в Україні. А ще – знову повторив свої давні скарги про те, що Росію "обдурили" обіцянками не розширювати НАТО.