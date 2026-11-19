Правитель Кремля Владімір Путін заявив, що на Ялтинській конференції 1945 року ніхто не ділив світ, вона лише зафіксувала реалії після Другої світової війни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство Interfax.

Кремлівський очільник на саміті у китайському Шеньчжені знову розповів свою версію історичних подій, заявивши, що тоді в Ялті, як і в теперішній війні РФ проти України, фіксували "реалії, що склалися".

"У Ялті ніхто не ділив світ, у Ялті не було поділу світу на зони впливу. Ялта просто зафіксувала реалії, що склалися після Другої світової війни. А що треба було робити тоді? Продовжувати воювати чи що?", – заявив Путін.

На думку Путіна, підсумками Ялтинської конференції 1945 року було "викорінення всього, що пов’язано з колабораціонізмом під час Другої світової війни та співпрацею з Гітлером і його режимом". А також – створення домовленостей, за якими досі, у баченні правителя Кремля, "світ живе без воєн".

"Друге – після Ялти були створені умови, в рамках яких було засновано Організацію Об’єднаних Націй, і 80 років, завдяки цим домовленостям, по суті, світ живе без великих, глобальних військових потрясінь. Регіональних конфліктів багато, і зараз вони відбуваються, але глобальних потрясінь немає, і це завдяки домовленостям – це диво, не інакше", – заявив Путін.

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та правитель Росії Владімір Путін зібрались на перший в історії тристоронній саміт.

На ньому, зокрема, Путін заявив, що Росія запропонувала представникам Європейського Союзу приїхати до Москви, щоб зрозуміти їхню позицію з метою продовження діалогу щодо врегулювання війни в Україні. А ще – знову повторив свої давні скарги про те, що Росію "обдурили" обіцянками не розширювати НАТО.