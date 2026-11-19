Правитель Кремля Владимир Путин заявил, что на Ялтинской конференции 1945 года никто не делил мир, она лишь зафиксировала реалии после Второй мировой войны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Глава Кремля на саммите в китайском Шэньчжэне вновь изложил свою версию исторических событий, заявив, что тогда в Ялте, как и в нынешней войне РФ против Украины, фиксировали "сложившиеся реалии".

"В Ялте никто не делил мир, в Ялте не было деления мира на зоны влияния. Ялта просто зафиксировала сложившиеся реалии после Второй мировой войны. А что нужно было делать тогда? Продолжать воевать или что?", – заявил Путин.

По мнению Путина, итогами Ялтинской конференции 1945 года стало "искоренение всего, что связано с коллаборационизмом во время Второй мировой войны и сотрудничеством с Гитлером и его режимом". А также – создание договоренностей, благодаря которым до сих пор, по мнению главы Кремля, "мир живет без войн".

"Во-вторых – после Ялты были созданы условия, в рамках которых была основана Организация Объединенных Наций, и 80 лет, благодаря этим договоренностям, по сути, мир живет без крупных, глобальных военных потрясений. Региональных конфликтов много, и сейчас они происходят, но глобальных потрясений нет, и это благодаря договоренностям – это чудо, не иначе", – заявил Путин.

Напомним, в четверг, 19 ноября, лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин собрались на первый в истории трехсторонний саммит.

На нем, в частности, Путин заявил, что Россия предложила представителям Европейского Союза приехать в Москву, чтобы понять их позицию с целью продолжения диалога по урегулированию войны в Украине. А еще – вновь повторил свои давние жалобы о том, что Россию "обманули" обещаниями не расширять НАТО.