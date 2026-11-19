Виконувач обов'язків прем'єра Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його очікування від тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, господаря Кремля Владіміра Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна "невисокі".

Про це очільник уряду Швеції написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

При цьому Крістерссон наголосив на необхідності дотримання міжнародного порядку, заснованого на правилах.

"Мої очікування щодо конкретних результатів невисокі, хоча, звісно, існує побоювання, що це може перетворитися на нову "Ялту", коли світ буде поділений на сфери впливу. Навпаки, ми хочемо підтримувати міжнародний порядок, заснований на правилах, у якому кожна нація вільна обирати своє власне майбутнє", – зазначив він.

Натомість Крістерссон наголосив на важливості зустрічі "коаліції охочих" в Берліні, зазначивши, що вона буде зосереджена на наданні Україні "короткострокової підтримки напередодні суворої зими, а також довгострокової підтримки для забезпечення безпеки та стабільності в Європі".

Як відомо, у четвер голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін почали свій перший в історії тристоронній саміт. На зустрічі порушувалось питання нерозповсюдження ядерної зброї та війни між Росією та Україною.

Перед тристороннім самітом Трамп провів приблизно 40-хвилинні переговори з Путіним, перед початком яких назвав лідера РФ своїм другом. Під час цієї зустрічі, за словами керівників обох держав, йшлось про російсько-українську війну.

Китайський лідер Сі Цзіньпін на тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем Владіміром Путіним запропонував правила співіснування великих держав, одне з яких передбачає знищення всієї ядерної зброї.