Исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его ожидания от трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, главы Кремля Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина "невысоки".

Об этом глава правительства Швеции написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

При этом Кристерссон подчеркнул необходимость соблюдения международного порядка, основанного на правилах.

"Мои ожидания относительно конкретных результатов невысоки, хотя, конечно, существует опасение, что это может превратиться в новую "Ялту", когда мир будет разделен на сферы влияния. Напротив, мы хотим поддерживать международный порядок, основанный на правилах, в котором каждая нация свободна выбирать свое собственное будущее", – отметил он.

В свою очередь Кристерссон подчеркнул важность встречи "коалиции желающих" в Берлине, отметив, что она будет сосредоточена на оказании Украине "краткосрочной поддержки в преддверии суровой зимы, а также долгосрочной поддержки для обеспечения безопасности и стабильности в Европе".

Как известно, в четверг председатель Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин начали свой первый в истории трехсторонний саммит. На встрече обсуждались вопросы нераспространения ядерного оружия и войны между Россией и Украиной.

Перед трехсторонним саммитом Трамп провел примерно 40-минутные переговоры с Путиным, перед началом которых назвал лидера РФ своим другом. Во время этой встречи, по словам лидеров обоих государств, речь шла о российско-украинской войне.

Китайский лидер Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и кремлевским лидером Владимиром Путиным предложил правила сосуществования великих держав, одно из которых предусматривает уничтожение всего ядерного оружия.