В результате российской дроновой атаки на Киев в четверг, 19 ноября, было повреждено посольство Австрии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Сибига выразил полную солидарность с австрийскими коллегами в связи с повреждением их посольства в Киеве.

На фотографиях, опубликованных министром, видно, что в результате атаки в посольстве были повреждены окна, а также автомобили, стоявшие поблизости.

Фото: X

Фото: X

Фото: X

Также глава украинского МИД призвал к решительной международной реакции на жестокие атаки России.

"В Шэньчжэне Путин выдавал себя за мирового лидера. На самом же деле он – мировой преступник и террорист. И к нему следует относиться соответственно", – добавил Сибига.

В этот день сообщалось, что один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов.

Кроме того, в результате российской атаки на Киев обломки российского беспилотника упали на территорию Министерства иностранных дел.

Также напомним, что на днях российская атака на Днепр повредила почетное консульство Австрии.