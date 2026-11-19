Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про спілкування з президентом США Дональдом Трампом під час засідання "коаліції охочих".

Про це він сказав у четвер, 19 листопада, на пресконференції у Берліні, цитує Onet, пише "Європейська правда".

Туск заявив, що лідери країн поспілкувалися з президентом США. Під час розмови він поінформував їх про свої розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем та очільником Кремля Владіміром Путіним.

За його словами, Трамп висловив зауваження, які "звучали досить оптимістично".

"Однак не буду приховувати, що я досить часто чую це від президента США. Його віра в добру волю Владіміра Путіна здається непохитною, хоча поки що жодні факти її не підтверджують. Було б добре, якби рано чи пізно з’ясувалося, що Росія готова серйозно взятися за мирні переговори", – сказав він.

Водночас варто зауважити, що ЗМІ писали, що під час розмови Трамп поставив під сумнів доцільність подальших витрат на військову підтримку України.

Писали, що Трамп у розмові з журналістом NBC News після саміту у Китаї заявив, що очільник Кремля Владімір Путін був злий на президента Володимира Зеленського через атаку на Керченський міст.

А спецпредставник Трампа Джаред Кушнер заявив, що США вдалося домогтися від РФ готовності розглядати концепцію, за якою будь-яка угода про гарантії безпеки для України ґрунтуватиметься на механізмі, подібному до 5-ї статті НАТО.