Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о беседе с президентом США Дональдом Трампом во время заседания "коалиции желающих".

Об этом он заявил в четверг, 19 ноября, на пресс-конференции в Берлине, как сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Туск заявил, что лидеры стран пообщались с президентом США. В ходе беседы он проинформировал их о своих переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным.

По его словам, Трамп высказал замечания, которые "звучали довольно оптимистично".

"Однако не буду скрывать, что я довольно часто слышу это от президента США. Его вера в добрую волю Владимира Путина кажется непоколебимой, хотя пока никакие факты её не подтверждают. Было бы хорошо, если бы рано или поздно выяснилось, что Россия готова серьёзно взяться за мирные переговоры", – сказал он.

В то же время стоит отметить, что СМИ писали, что во время разговора Трамп поставил под сомнение целесообразность дальнейших расходов на военную поддержку Украины.

Писали, что Трамп в беседе с журналистом NBC News после саммита в Китае заявил, что глава Кремля Владимир Путин был зол на президента Владимира Зеленского из-за атаки на Керченский мост.

А спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер заявил, что США удалось добиться от РФ готовности рассмотреть концепцию, согласно которой любое соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет основываться на механизме, аналогичном 5-й статье НАТО.