Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що викличе посла РФ в Амстердамі після того, як російський дрон завдав пошкоджень посольству країни в Києві.

Про це він сказав у коментарі мовнику NOS, передає "Європейська правда".

За словами міністра, він викликає посла Росії, оскільки "неприйнятно, що Київ вже багато років піддається атакам", а також через те, що у четвер російський дрон впав поруч із посольством Нідерландів.

Берендсене відмовився коментувати заяву джерела в українській протиповітряній обороні. Це джерело повідомило NOS, що посольство, ймовірно, не було ціллю, а пошкодження будівлі, найімовірніше, є наслідком перехоплення російського безпілотника. Міністр зазначив, що обставини події ще розслідуються.

Глава МЗС поспілкувався з персоналом посольства Нідерландів у столиці України. Він розповів, що вони не постраждали і перебували "у безпеці всередині", коли дрон впав біля будівлі.

Падіння безпілотника біля посольства прокоментував і глава уряду Роб Єттен, який перебував у Берліні на зустрічі "коаліції охочих".

"На цій зустрічі я чітко заявив: Нідерланди не піддадуться залякуванню", – сказав Єттен.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський підійшов до нього в Берліні, щоб висловити свою підтримку. "Зеленський наголосив, що Україна стикається з цим щодня", – зазначив він.

Прем’єр-міністр не захотів "спекулювати" у розмові з журналістом щодо того, чи пов’язаний вибух біля посольства Нідерландів з атакою на Керченський міст, яка сталася на початку цього тижня. Нідерландська оборонна компанія Destinus заявила, що під час того удару було застосовано її озброєння.

"Очевидно, що ми активно розвиваємо нашу оборонну промисловість у Європі, щоб краще захищати наш континент. Ми маємо продовжувати це робити, адже Європа повинна бути здатною дбати про власну безпеку", – сказав Єттен.

Він зазначив, що російського посла викликають через "цю ескалацію з боку Росії".

Під час російської атаки вдень 19 листопада один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів. Також внаслідок атаки пошкоджень зазнало посольство Австрії.

Представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС викличе посла Росії у зв’язку з ударами по Києву 19 листопада.