Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил, что вызовет посла РФ в Амстердаме после того, как российский дрон нанёс повреждения посольству страны в Киеве.

Об этом он сообщил в комментарии телеканалу NOS, передаёт "Европейская правда".

По словам министра, он вызывает посла России, поскольку "неприемлемо, что Киев уже много лет подвергается атакам", а также из-за того, что в четверг российский дрон упал рядом с посольством Нидерландов.

Берендсен отказался комментировать заявление источника в украинской противовоздушной обороне. Этот источник сообщил NOS, что посольство, вероятно, не было целью, а повреждения здания, скорее всего, являются следствием перехвата российского беспилотника. Министр отметил, что обстоятельства происшествия еще расследуются.

Глава МИД пообщался с персоналом посольства Нидерландов в столице Украины. Он рассказал, что они не пострадали и находились "в безопасности внутри", когда дрон упал возле здания.

Падение беспилотника возле посольства прокомментировал и глава правительства Роб Йеттен, который находился в Берлине на встрече "коалиции желающих".

"На этой встрече я четко заявил: Нидерланды не поддадутся запугиванию", – сказал Йеттен.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский подошел к нему в Берлине, чтобы выразить свою поддержку. "Зеленский подчеркнул, что Украина сталкивается с этим ежедневно", – отметил он.

Премьер-министр не стал "спекулировать" в разговоре с журналистом на тему того, связан ли взрыв возле посольства Нидерландов с атакой на Керченский мост, произошедшей в начале этой недели. Нидерландская оборонная компания Destinus заявила, что во время того удара было применено её вооружение.

"Очевидно, что мы активно развиваем нашу оборонную промышленность в Европе, чтобы лучше защищать наш континент. Мы должны продолжать это делать, ведь Европа должна быть способна заботиться о собственной безопасности", – сказал Йеттен.

Он отметил, что российского посла вызывают из-за "этой эскалации со стороны России".

Во время российской атаки днем 19 ноября один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов. Также в результате атаки повреждения получило посольство Австрии.

Представительница Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС вызовет посла России в связи с ударами по Киеву 19 ноября.