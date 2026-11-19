Представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС викличе посла Росії у зв’язку з ударами по Києву 19 листопада.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Каллас заявила, що у той час, як очільник Кремля Владімір Путін "крокував червоною доріжкою в Шеньчжені – російські удари вразили Київ і завдали шкоди кільком європейським та неєвропейським посольствам".

"Дипломатичні приміщення перебувають під захистом міжнародного права. Зневага Росії до цього права проявляється щодня", – наголосила вона.

Головна дипломатка ЄС акцентувала, що у відповідь на це буде викликаний посол Росії у ЄС.

"Ми ще більше збільшимо допомогу Україні та тиск на Росію, щоб вона припинила війну", – додала Каллас.

Цього дня писали, що один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів. Також внаслідок атаки пошкоджень зазнало посольство Австрії.

Окрім цього, внаслідок російської атаки на Київ уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ.