У Люблінському воєводстві Польщі екстрені служби виявили уламки невідомого літального об’єкта, триває гасіння пожежі.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Як зазначено, уламки були виявлені в околицях селища Новий Ліповець у Білгорайському повіті.

За даними RMF FM, також у Любачівському повіті Підкарпатського воєводства було чутно гучний вибух, у небі було видно спалах, а будинки затремтіли.

Окружна прокуратура в Любліні опублікувала повідомлення про "виявлення неідентифікованих літальних об’єктів".

"У зв’язку з подією на території Білгорайського повіту, що стосується виявлення неідентифікованих літальних об’єктів, на місці їхнього падіння наразі проводяться процесуальні дії в рамках розслідування в необхідному обсязі (ст. 308 КПК). Триває охорона території та встановлення точної кількості та характеру об’єктів", – йдеться в заяві прокуратури.

На місце можливого падіння об’єкта було направлено Наземну пошуково-рятувальну групу із Сил територіальної оборони.

Також тривають пошуки об’єкта у Підкарпатті. У район Рудника-над-Сяном у Ніжанському повіті, на півночі воєводства, було направлено, зокрема, пожежників.

Вони шукають об’єкт, який, як вважається, впав на землю; служби отримали багато повідомлень, що можуть вказувати на таке падіння.

Раніше стало відомо, що урядовий центр безпеки Польщі отримав інформацію про загрозу з повітря у зв’язку з підозрою на порушення повітряного простору країни невідомими повітряними об’єктами на тлі масованої атаки Росії на Україну.

Згодом стало відомо, що польські військові перевіряють інформацію стосовно сильного вибуху у селищі Хмелек Люблінського воєводства.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав доповідь про можливе порушення польського повітряного простору.