В Люблинском воеводстве Польши экстренные службы обнаружили обломки неизвестного летательного объекта, продолжается тушение пожара.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, обломки были обнаружены в окрестностях поселка Новый Липовец в Белгорайском уезде.

По данным RMF FM, также в Любачевском повете Подкарпатского воеводства был слышен громкий взрыв, в небе была видна вспышка, а дома задрожали.

Окружная прокуратура в Люблине опубликовала сообщение об "обнаружении неидентифицированных летательных объектов".

"В связи с происшествием на территории Белгорайского уезда, касающимся обнаружения неопознанных летательных объектов, на месте их падения в настоящее время проводятся процессуальные действия в рамках расследования в необходимом объеме (ст. 308 УПК). Продолжается охрана территории и установление точного количества и характера объектов", – говорится в заявлении прокуратуры.

На место возможного падения объекта была направлена наземная поисково-спасательная группа из Сил территориальной обороны.

Также продолжаются поиски объекта в Подкарпатье. В район Рудника-над-Саном в Нижанском уезде, на севере воеводства, были направлены, в частности, пожарные.

Они ищут объект, который, как считается, упал на землю; службы получили много сообщений, которые могут указывать на такое падение.

Ранее стало известно, что правительственный центр безопасности Польши получил информацию об угрозе с воздуха в связи с подозрением на нарушение воздушного пространства страны неизвестными воздушными объектами на фоне массированной атаки России на Украину.

Впоследствии стало известно, что польские военные проверяют информацию о сильном взрыве в поселке Хмелек Люблинского воеводства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил доклад о возможном нарушении польского воздушного пространства.