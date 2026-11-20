Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав доповідь про можливе порушення польського повітряного простору під час масованої атаки РФ на західні регіони України.

Про це він написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Польський прем’єр зауважив, що отримав від міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша і глава МВС Марчина Кервінського доповідь про безпекову ситуацію у Білгорайському окрузі Люблінського воєводства, де раніше чули сильний вибух.

"Наразі загрози з повітря немає. На місці працюють відповідні служби", – поінформував Туск.

Раніше стало відомо, що урядовий центр безпеки Польщі отримав інформацію про загрозу з повітря у зв’язку з підозрою на порушення повітряного простору країни невідомими повітряними об’єктами на тлі масованої атаки Росії на Україну.

Нагадаємо, у жовтні у Польщі шість днів шукали неідентифікований літальний об’єкт, шум якого чули мешканці околиць Зембожицького водосховища біля Любліна.

10 вересня минулого року у Польщі нарахували 19 порушень повітряного простору країни російськими дронами.