Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства страны неизвестным объектом на фоне массированной атаки РФ на Украину.

Об этом глава правительства Польши написал в X, сообщает "Европейская правда".

В совещании примут участие министры, представители польской армии и руководители спецслужб.

"В связи с нарушением воздушного пространства Польши я созвал совещание с участием министров, представителей Вооружённых сил Польши и руководителей спецслужб", – отметил Туск.

Также неофициально телеканал Polsat News сообщает, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посетит место падения неизвестного объекта.

Сообщалось, что правительственный центр безопасности Польши получил информацию об угрозе с воздуха в связи с подозрением на нарушение воздушного пространства страны неизвестными воздушными объектами на фоне массированной атаки России на Украину.

Впоследствии стало известно, что польские военные проверяют информацию о сильном взрыве в поселке Хмелек Люблинского воеводства.

По данным RMF FM, также в Любачевском уезде Подкарпатского воеводства был слышен громкий взрыв, в небе была видна вспышка, а дома задрожали.