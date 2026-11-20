Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя приглашение кремлевского лидера Владимира Путина европейским лидерам на переговоры в Москву, подчеркнул, что никакой "кремлевский туризм" здесь не поможет.

Об этом эстонский министр написал в своём X, сообщает "Европейская правда".

Как указал Тсахкна, позиция Европы остаётся чёткой уже много лет. Единственная проблема – нежелание Путина изменить курс, добавил он.

"Вместо того чтобы рассылать приглашения в Москву, Путину следует ответить на единственный вопрос, который действительно имеет значение: когда Россия прекратит бомбардировки Украины, убийства её граждан и систематическое уничтожение её энергетической инфраструктуры?", – подчеркнул глава МИД Эстонии.

По его словам, если РФ серьезно настроена на мир, она должна начать с согласия на прекращение огня, как неоднократно предлагала Украина и к чему неоднократно призывало международное сообщество.

"Европа не должна втягиваться в дипломатическое представление или дискуссии по поводу повторяющихся ультиматумов Путина… В Москве нечего обсуждать нового. Требования России остаются неизменными, и Европа не должна идти на компромисс в вопросах безопасности суверенных государств", – подчеркнул министр.

Успех любых дипломатических усилий следует оценивать по тому, изменит ли Россия на самом деле свое поведение, добавил он.

"До тех пор мы должны продолжать усиливать давление на Москву и поддерживать Украину. Это означает сохранение санкций, продолжение военной и финансовой поддержки, а также работу над обеспечением надежных гарантий безопасности", – отметил глава внешнеполитического ведомства Эстонии.

Он подчеркнул: Путин должен понять, что ни приглашения, ни ультиматумы не изменят позицию Европы.

"Россия должна прекратить агрессию, уважать суверенитет Украины и отказаться от своих империалистических амбиций, которые угрожают безопасности всей Европы. Мир начнётся с того, что Россия согласится на прекращение огня", – резюмировал Тсахкна.

Напомним, в четверг Путин предложил представителям Европейского Союза приехать в Москву, чтобы понять их позицию с целью продолжения диалога по урегулированию войны в Украине.

В тот же день лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин собрались на первый в истории трехсторонний саммит.

Также на саммите президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и лидер России Владимир Путин согласовали совместную декларацию "о мире" – об Украине в ней не говорится.