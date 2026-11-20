Президент Володимир Зеленський після масованої російської атаки по Україні 20 листопада доручив МЗС та міністру оборони зв’язатися з партнерами для прискорення постачань засобів протиповітряної оборони.

Про це він написав у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Президент повідомив, що від ночі Росія запустила по регіонах України більш ніж 400 ударних дронів і понад 110 ракет, з яких 27 – балістичні. Зеленський наголосив, що союзники мають відреагувати на цей удар прискоренням поставок засобів ППО.

"Путін завдав удару дуже демонстративно – після слабких зустрічей у Китаї і фактичного провалу його наміру якось "переділити" світ. І на фоні того, що російські позиції на фронті найслабші за увесь цей рік. Свою воєнну та дипломатичну неспроможність Росія намагається компенсувати саме таким терором, саме такими ударами по життю", – зазначив він.

Президент доручив Міністерству закордонних справ зв’язатися з кожним із партнерів, які вже почали готувати пакети ППО, щоб ті прискорили їх постачання.

Окремо Зеленський обговорив з міністром оборони Євгенієм Хмарою комунікацію з партнерами в США щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

"Дуже розраховуємо, щоб Пентагон відпустив постачання, яке ми очікуємо", – написав глава держави.

У жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що все ще очікує затвердження міністром оборони США Пітом Гегсетом передачі додаткових перехоплювачів.

За його словами, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.

Під час засідання у форматі "Рамштайн" 17 листопада Зеленський запропонував союзникам передати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot та IRIS-T з наявних запасів в обмін на нові ракети, які Україна вже замовила та зможе передати партнерам після їх виробництва.