Президент Владимир Зеленский после массированной российской атаки на Украину 20 ноября поручил МИД и министру обороны связаться с партнерами для ускорения поставок средств противовоздушной обороны.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Президент сообщил, что с ночи Россия запустила по регионам Украины более 400 ударных дронов и свыше 110 ракет, из которых 27 – баллистические. Зеленский подчеркнул, что союзники должны отреагировать на этот удар ускорением поставок средств ПВО.

"Путин нанес удар очень демонстративно – после неудачных встреч в Китае и фактического провала его намерения как-то "переделить" мир. И на фоне того, что российские позиции на фронте самые слабые за весь этот год. Свою военную и дипломатическую несостоятельность Россия пытается компенсировать именно таким террором, именно такими ударами по жизни", – отметил он.

Президент поручил Министерству иностранных дел связаться с каждым из партнеров, которые уже начали готовить пакеты ПВО, чтобы те ускорили их поставку.

Отдельно Зеленский обсудил с министром обороны Евгением Хмарой вопросы взаимодействия с партнерами в США по поставкам ракет PAC-2 и PAC-3.

"Очень рассчитываем, что Пентагон одобрит поставки, которых мы ожидаем", – написал глава государства.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все еще ожидает утверждения министром обороны США Питом Хэгсетом передачи дополнительных перехватчиков.

По его словам, в этом году Украина получает в месяц в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot.

Во время заседания в формате "Рамштайн" 17 ноября Зеленский предложил союзникам передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot и IRIS-T из имеющихся запасов в обмен на новые ракеты, которые Украина уже заказала и сможет передать партнерам после их производства.