Президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам передати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot та IRIS-T з наявних запасів в обмін на нові ракети, які Україна вже замовила та зможе передати партнерам після їх виробництва.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, Зеленський заявив під час онлайн-виступу на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке проходить у штаб-квартирі НАТО у вівторок, 17 листопада.

Зеленський наголосив: необхідні Україні вже зараз ракети-перехоплювачі є в запасах США, європейських держав та інших партнерів.

"Протиповітряна оборона – наш пріоритет. Це альфа й омега нашої оборони, і нам потрібні постачання, щоб захищати життя", – заявив Зеленський.

Він нагадав, що Росія продовжує атакувати Україну реактивними дронами Shahed, крилатими та балістичними ракетами, які необхідно збивати.

"У світі достатньо ракет-перехоплювачів, і Америка їх має. Деякі європейські країни їх мають, і деякі інші наші партнери по всьому світу також їх мають. І ці ракети-перехоплювачі не повинні лежати на складах. Вони повинні бути в батареях протиповітряної оборони, захищати наші міста, містечка та села від російських ударів і рятувати життя", – наголосив президент України.

Він звернувся до партнерів із конкретною пропозицією щодо обміну ракетами, яка дозволила б Україні отримати необхідні перехоплювачі негайно, а союзникам – поповнити власні арсенали пізніше.

"Україні потрібні ракети-перехоплювачі Patriot та IRIS-T із запасів, які ви вже маєте прямо зараз. А натомість ми можемо дати вам нові ракети, які Україна вже замовила, коли вони будуть вироблені. Це не пожертва. Це обмін. Ви даєте нам ракети, які нам потрібні зараз, а натомість отримуєте новіші й кращі ракети", – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, черги на виробництво нових ракет-перехоплювачів є довгими, Україні ці ракети потрібні негайно.

"Я вважаю, що це справедлива угода", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше міністр оборони України Євгеній Хмара запропонував партнерам передати Україні частину наявних запасів ракет-перехоплювачів Patriot та IRIS-T в обмін на майбутні постачання.

4 листопада президент України обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом прискорення постачання ракет PAC-2 та боєприпасів до F-16.

14 листопада Зеленський повідомив про потребу України в додаткових літаках F-16, пояснивши це необхідністю ремонту й технічного обслуговування наявних винищувачів.

Напередодні засідання "Рамштайну" президент назвав серед пріоритетів переговорів із партнерами ракети-перехоплювачі для ППО та боєприпаси для бойової авіації.