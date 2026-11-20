Франція вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН після удару РФ по Києву
Франція закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН після серії російських ударів по Україні, зокрема по Києву.
Про це написав французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро в Х, інформує "Європейська правда".
Франція заявила про скликання Ради Безпеки ООН унаслідок російських ударів по центру Києва ввечері, 19 листопада, коли були пошкоджені будівлі посольств Австрії та Нідерландів у Києві.
"Це злочини. Франція рішуче їх засуджує. Я вимагаю скликання засідання Ради Безпеки ООН. Росія буде змушена там звітувати. Висловлюю повну солідарність з українським народом, а також із нашими австрійськими та нідерландськими друзями, – написав Барро.
Нагадаємо, під час російської атаки вдень 19 листопада один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів. Також внаслідок атаки пошкоджень зазнало посольство Австрії.
Висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС викличе посла Росії у зв’язку з ударами по Києву 19 листопада.
Уночі 20 листопада Росія знову обстріляла Київ та області України ракетами і дронами – є руйнування, загиблі та поранені. Також, внаслідок атаки РФ, польський повітряний простір порушили дві російські ракети та один реактивний дрон.