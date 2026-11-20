Франція закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН після серії російських ударів по Україні, зокрема по Києву.

Про це написав французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро в Х, інформує "Європейська правда".

Франція заявила про скликання Ради Безпеки ООН унаслідок російських ударів по центру Києва ввечері, 19 листопада, коли були пошкоджені будівлі посольств Австрії та Нідерландів у Києві.

"Це злочини. Франція рішуче їх засуджує. Я вимагаю скликання засідання Ради Безпеки ООН. Росія буде змушена там звітувати. Висловлюю повну солідарність з українським народом, а також із нашими австрійськими та нідерландськими друзями, – написав Барро.

Нагадаємо, під час російської атаки вдень 19 листопада один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів. Також внаслідок атаки пошкоджень зазнало посольство Австрії.

Висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС викличе посла Росії у зв’язку з ударами по Києву 19 листопада.

Уночі 20 листопада Росія знову обстріляла Київ та області України ракетами і дронами – є руйнування, загиблі та поранені. Також, внаслідок атаки РФ, польський повітряний простір порушили дві російські ракети та один реактивний дрон.