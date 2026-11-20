Франция призвала созвать заседание Совета Безопасности ООН после серии российских ударов по Украине, в частности по Киеву.

Об этом написал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в X, сообщает "Европейская правда".

Франция заявила о созыве Совета Безопасности ООН в связи с российскими ударами по центру Киева вечером 19 ноября, когда были повреждены здания посольств Австрии и Нидерландов в Киеве.

"Это преступления. Франция решительно их осуждает. Я требую созыва заседания Совета Безопасности ООН. Россия будет вынуждена там отчитаться. Выражаю полную солидарность с украинским народом, а также с нашими австрийскими и нидерландскими друзьями, – написал Барро.

Напомним, во время российской атаки днем 19 ноября один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов. Также в результате атаки повреждения получило посольство Австрии.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС вызовет посла России в связи с ударами по Киеву 19 ноября.

Ночью 20 ноября Россия вновь обстреляла Киев и области Украины ракетами и дронами – есть разрушения, погибшие и раненые. Также в результате атаки РФ польское воздушное пространство нарушили две российские ракеты и один реактивный дрон.