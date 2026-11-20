Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем засудив вторгнення в повітряний простір Польщі російських ракет та реактивного дрона.

Про це він сказав у п’ятницю, 20 листопада, під час пресконференції на саміті ЄС-Велика Британії, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Бернем назвав вторгнення російських ракет та дрона у повітряний простір Польщі "абсолютно неприйнятним", а також "беззастережно" засудив його.

"У цій війні програють усі, абсолютно всі, а найбільше – Росія. Коли бачиш, скільки молодих людей, російської молоді, вони відправляють на смерть на передову, стає зрозуміло, що ніхто не виграє. Це безглуздо", – додав він.

Нагадаємо, 20 листопада, внаслідок російських обстрілів української території, польський повітряний простір порушили дві російські ракети та один реактивний дрон.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду у зв’язку з порушенням повітряного простору країни.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що поспілкувався з Туском і висловив солідарність йому і польському народу щодо інциденту з російськими ракетами на їхній території.