Премьер-министр Великобритании Энди Бернем осудил вторжение российских ракет и реактивного дрона в воздушное пространство Польши.

Об этом он заявил в пятницу, 20 ноября, во время пресс-конференции на саммите ЕС-Великобритания, сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Бернем назвал вторжение российских ракет и дрона в воздушное пространство Польши "абсолютно неприемлемым", а также "безоговорочно" осудил его.

"В этой войне проигрывают все, абсолютно все, а больше всего – Россия. Когда видишь, сколько молодых людей, российской молодёжи, они отправляют на смерть на передовую, становится понятно, что никто не выиграет. Это бессмысленно", – добавил он.

Напомним, 20 ноября в результате российских обстрелов украинской территории польское воздушное пространство нарушили две российские ракеты и один реактивный дрон.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства страны.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пообщался с Туском и выразил солидарность с ним и польским народом в связи с инцидентом с российскими ракетами на их территории.