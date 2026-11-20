Франция положительно оценивает предложение России формализовать диалог с европейцами, однако настаивает, что это должно означать полноценное участие европейских представителей в переговорах, в частности в следующей встрече с США и Украиной.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил источник в Елисейском дворце, осведомленный о ходе переговоров в Берлине 19 ноября и позиции Франции относительно дальнейших шагов.

В офисе президента Франции Эмманюэля Макрона напомнили, что Франция никогда не разрывала контактов с Россией и продолжала поддерживать их на разных уровнях.

"Мы, безусловно, заинтересованы в открытии диалога с россиянами, в продолжении разговоров, которые мы уже начали ранее. Вы знаете, что, когда речь идет о нас, французах, мы никогда не разрывали связей с россиянами", – заявил собеседник "Европейской правды", комментируя приглашение европейцев в Москву, прозвучавшее 19 ноября из уст правителя России Владимира Путина.

Он напомнил, что французы "всегда поддерживали контакт различными способами, в частности на уровне президента Республики, на уровне дипломатических советников, а также просто на уровне посла Франции в Москве".

"Делая это, мы всегда хотели очень четко и откровенно говорить россиянам о том, что с нами можно или нельзя обсуждать на переговорах. Таким образом, положительным является то, что сегодня россияне предлагают нам формализовать этот диалог", – подытожил чиновник Елисейского дворца.

Он уточнил, что вчера россияне "пригласили европейских советников к диалогу с ними в Москве относительно, по сути, параметров переговоров".

Встречным требованием Франции к России будет то, чтобы "формализация этого диалога действительно означала, что отныне, с точки зрения россиян, европейцы имеют свою полноценную роль в переговорах и принимают активное участие в следующей встрече с Соединенными Штатами и Украиной".

"По одной простой причине, которая является именно той, которую вчера назвал Джаред Кушнер: мир в Европе невозможен без европейцев", – подчеркнул собеседник "ЕвроПравды".

Как сообщала "Европейская правда", министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа не должна отвергать возможность переговоров с Россией в Москве, если они дадут какой-то результат.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя приглашение кремлевского правителя Путина европейским лидерам на переговоры в Москву, подчеркнул, что никакой "кремлевский туризм" здесь не поможет.

Напомним, 19 ноября Путин предложил представителям Европейского Союза приехать в Москву, чтобы понять их позицию с целью продолжения диалога по урегулированию войны в Украине.

В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин собрались на первый в истории трехсторонний саммит.