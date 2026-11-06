Праві популісти Швеції відмовилися від вимог щодо міністерських посад

Шведські праві популісти "Шведські демократи" оголосили в п’ятницю, 6 листопада, що відмовляються від вимог щодо міністерських посад.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Після вересневих парламентських виборів блок чинного прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона втратив більшість. Водночас переможці виборів із лівоцентристського табору не змогли домовитися про формування коаліції.

На початку цього тижня спікер парламенту Швеції Андреас Норлен доручив Крістерссону вивчити можливість формування нового уряду.

А 6 листопада лідер "Шведських демократів" Їммі Окессон заявив, що з огляду на результати виборів його партія готова протягом наступних чотирьох років залишатися поза урядом і "терпіти" формування правоцентристського кабінету.

Водночас перспективи такого уряду залишаються невизначеними, оскільки вирішальну роль у формуванні парламентської більшості може відіграти Партія центру, яка виключила підтримку уряду за одночасної участі "Шведських демократів" і "Лівих".

При цьому центристи заявили, що віддають перевагу лідерці соціал-демократів Магдалені Андерссон на посаді прем’єр-міністра. Наразі немає ознак того, що партія готова підтримати уряд Крістерссона.

Якщо йому не вдасться заручитися необхідною підтримкою, спікер парламенту може знову доручити формування уряду Андерссон. А якщо рішення не буде знайдено, Швеції можуть загрожувати нові вибори.

Як повідомлялося, за результатами парламентських виборів у Швеції 13 вересня чотири лівоцентристські партії домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

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