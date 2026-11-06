Правые популисты Швеции отказались от требований о министерских постах

Шведские правые популисты из партии "Шведские демократы" объявили в пятницу, 6 ноября, что отказываются от требований о министерских постах.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

После сентябрьских парламентских выборов блок действующего премьер-министра Ульфа Кристерссона утратил большинство. В то же время победители выборов из левоцентристского лагеря не смогли договориться о формировании коалиции.

В начале этой недели спикер парламента Швеции Андреас Норлен поручил Кристерссону изучить возможность формирования нового правительства.

А 6 ноября лидер "Шведских демократов" Йимми Окессон заявил, что, учитывая результаты выборов, его партия готова в течение следующих четырех лет оставаться вне правительства и "терпеть" формирование правоцентристского кабинета.

В то же время перспективы такого правительства остаются неопределенными, поскольку решающую роль в формировании парламентского большинства может сыграть Партия центра, которая исключила поддержку правительства при одновременном участии "Шведских демократов" и "Левых".

При этом центристы заявили, что отдают предпочтение лидеру социал-демократов Магдалене Андерссон на посту премьер-министра. Пока нет признаков того, что партия готова поддержать правительство Кристерссона.

Если ему не удастся заручиться необходимой поддержкой, спикер парламента может вновь поручить формирование правительства Андерссон. А если решение не будет найдено, Швеции могут грозить новые выборы.

Как сообщалось, по результатам парламентских выборов в Швеции 13 сентября четыре левоцентристские партии добились минимального большинства – 176 из 349 мест.

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