У Швеції порахували всі голоси: лівоцентристи здобули перевагу у три мандати

Шведські лівоцентристські опозиційні партії отримали 176 місць під час парламентських виборів, що відбулися в неділю, тоді як правий блок, що наразі перебуває при владі, здобув 173 місця.

Відповідні дані виборчої комісії наводить SVT, повідомляє "Європейська правда".

Підрахунок голосів завершився о 13:15 за місцевим часом. Найближчим часом очікується затвердження остаточних результатів виборів.

28 вересня шведський парламент нового скликання збереться на засідання для складання присяги та обрання спікера.

Не раніше 29 вересня новообраний спікер зможе запропонувати кандидатуру прем’єр-міністра, а далі за неї голосуватимуть депутати.

Якщо більше половини законодавців проголосують проти, спікер розпочне пошук нового кандидата на посаду очільника уряду.

Джерела телеканалу також повідомляють, що найближчим часом чинний прем’єр Швеції Ульф Крістерссон оголосить про свою відставку.

Ульф Крістерссон, який очолює партію "Помірковані", після оприлюднення результатів голосування на парламентських виборах спрогнозував складні переговори про формування нового уряду.

Читайте більше на тему: Ліва перемога у Швеції. Що показали вибори у друзів України та чи буде там уряд соціалістів.