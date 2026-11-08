Румунія підіймала винищувачі й оголошувала про небезпеку через повітряну ціль

У неділю, 8 листопада, радіолокаційна система Міністерства національної оборони Румунії зафіксувала повітряну ціль поблизу острова Зміїний у Чорному морі.

Про це йдеться у заяві Міноборони країни, пише "Європейська правда".

У зв’язку з інцидентом у повітря підняли винищувачі та вертольоти, а жителів східної частини повіту Тульча попередили про потенційну небезпеку.

За даними військових, спочатку повітряну ціль виявили приблизно за 30 км на схід від острова Зміїний, у повітряному просторі України.

Для її перехоплення та спостереження підняли два винищувачі F-18 іспанських ВПС, які виконували завдання з патрулювання повітряного простору.

Згодом ціль зникла з радарів на схід від Суліни, а пізніше знову з’явилася за 55 км на захід від острова Зміїний.

У четвер, 5 листопада, у румунській комуні Богочія на площі приблизно 200–300 метрів було виявлено уламки дрона.

Як повідомлялося, увечері в суботу, 31 жовтня, системи радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони Румунії зафіксували два безпілотні літальні апарати, які без дозволу увійшли в повітряний простір країни.