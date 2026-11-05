У Румунії знайшли уламки дрона

У четвер у румунській комуні Богочія на площі приблизно 200–300 метрів було виявлено уламки дрона.

Про це повідомило Управління поліції повіту Нямц, передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

На місце події для проведення перевірок прибули поліцейські, пожежники та піротехнічна команда Румунської розвідувальної служби.

"5 листопада цього року співробітники сільської поліцейської дільниці Сагна отримали повідомлення безпосередньо від чоловіка про те, що він виявив у комуні Богочія уламки дрона, розкидані на площі приблизно 200–300 метрів. На місце події прибули групи поліцейських та пожежників з Управління з надзвичайних ситуацій повіті Нямц, оснащені спеціальним технічним обладнанням. Одночасно до цього району вирушила піротехнічна команда", – заявляють представники поліції.

Перевірки тривають, і влада обіцяє надати додаткову інформацію після їхнього завершення.

Як повідомлялося, увечері в суботу, 31 жовтня, системи радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони Румунії зафіксували два безпілотні літальні апарати, які без дозволу увійшли в повітряний простір країни.

Повідомлялося, що Румунія веде переговори з Молдовою щодо спільної розробки програм боротьби з безпілотниками.