Румыния поднимала истребители и объявляла об опасности из-за воздушной цели

В воскресенье, 8 ноября, радиолокационная система Министерства национальной обороны Румынии зафиксировала воздушную цель вблизи острова Змеиный в Чёрном море.

Об этом говорится в заявлении Минобороны страны, пишет "Европейская правда".

В связи с инцидентом в воздух поднялись истребители и вертолеты, а жителей восточной части уезда Тульча предупредили о потенциальной опасности.

По данным военных, сначала воздушную цель обнаружили примерно в 30 км к востоку от острова Змеиный, в воздушном пространстве Украины.

Для ее перехвата и наблюдения были подняты два истребителя F-18 испанских ВВС, которые выполняли задачу по патрулированию воздушного пространства.

Впоследствии цель исчезла с радаров к востоку от Сулины, а позже снова появилась в 55 км к западу от острова Змеиный.

В четверг, 5 ноября, в румынской коммуне Богочия на площади примерно 200–300 метров были обнаружены обломки дрона.

Как сообщалось, вечером в субботу, 31 октября, системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали два беспилотных летательных аппарата, которые без разрешения вошли в воздушное пространство страны.