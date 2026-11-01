Румунія підіймала чотири винищувачі через порушення повітряного простору дронами

Увечері в суботу, 31 жовтня, системи радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони Румунії зафіксували два безпілотні літальні апарати, які без дозволу увійшли в повітряний простір країни.

Про це повідомило оборонне відомство країни, пише "Європейська правда".

Для моніторингу та управління ситуацією Румунія підняла у повітря чотири винищувачі F-16, а також вертоліт IAR-330 SOCAT, коли два безпілотні літальні апарати порушили повітряний простір країни.

Через порушення повітряного простору країни оповіщення про небезпеку отримали шість повітів країни: Ясси, Нямц, Васлуй, Ботошані, Бакеу та Сучава.

Один із двох безпілотників покинув повітряний простір країни, тоді як другий востаннє спостерігався в районі між повітами Васлуй та Бакау.

Про падіння будь-яких літальних апаратів не повідомлялося.

Того ж дня безпілотник порушив повітряний простір Молдови під час російських повітряних атак на Україну.

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни дроном, поклавши відповідальність за інцидент на Російську Федерацію.

Після того, як у селі Кіштельниця виявили дрон, що впав за 100 метрів від житлового будинку, у МЗС Молдови заявили, що оголосять співробітника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата.

Писали, що Румунія веде переговори з Молдовою щодо спільної розробки програм боротьби з безпілотниками.