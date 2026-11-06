Рютте після виборів у США порадив Трампу "не падати духом"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що порадив президенту США Дональду Трампу "не падати духом" після гучної поразки Республіканської партії на проміжних виборах у США на початку цього тижня.

Про це він сказав, коли брав участь у нідерландському ток-шоу Pauw & De Wit, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Рютте розповів, що після голосування на проміжних виборах США надіслав Трампу "коротке повідомлення".

"Не падай духом, рухаймось далі", – йшлося в ньому, за словами генсека НАТО.

Також він висловив "величезне захоплення" президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що вони спілкуються щотижня, але додав, що для Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна важливо мати "хороші стосунки".

Також у нього попросили прокоментувати нещодавню домовленість Трампа з Путіним щодо постачання дизельного палива до США. Рютте визнав, що серед європейських союзників США після оголошення угоди панувала "паніка".

"Я це розумію, я теж здивувався", – сказав він.

Водночас Рютте визнав: цього року Європа також закупила у Росії велику кількість скрапленого природного газу, "набагато більше, ніж коли-небудь принесе ця угода з дизелем".

"Європа теж не без гріха", – додав він.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Президент США заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

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