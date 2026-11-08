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"Хорошо выпьем": Рютте рассказал, как он и Зеленский отметят окончание войны

Новости — Воскресенье, 8 ноября 2026, 16:53 — Уляна Кричковская-Богданова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, как он и президент Владимир Зеленский планируют отпраздновать окончание российско-украинской войны.

Об этом он сказал, участвуя в нидерландском ток-шоу Pauw & De Wit, как сообщает "Европейская правда".

Во время беседы с Рютте модератор упомянул, что в документальном фильме о бывшем генеральном секретаре НАТО Йенсе Столтенберге отмечается, что он и Зеленский "говорили, что пойдут на рыбалку, когда все это закончится".

В этом контексте он спросил Рютте, есть ли у него планы с украинским президентом.

"Да, мы напьемся в швейцарских Альпах. Мы будем сидеть на швейцарской горе и хорошенько напьемся. Вот такой у нас план", – ответил он.

На уточняющий вопрос, запланировали ли они это уже, генсек НАТО ответил утвердительно.

В этом же ток-шоу Рютте выразил "огромное восхищение" президентом Украины, отметив, что они общаются каждую неделю.

Также генсек НАТО считает, что война РФ против Украины вряд ли закончится победой одной из сторон.

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Рютте НАТО Зеленский Война с РФ
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