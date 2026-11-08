У Швеції соціал-демократи пропонують створити уряд із Центристською партією та "зеленими"

Лідерка шведських Соціал-демократів Магдалена Андерссон хоче сформувати уряд з Центристською партією та "Зеленими", але без безпосередньої участі Лівої партії.

Про це вона сказала під час пресконференції у неділю, 8 листопада, передає SVT, пише "Європейська правда".

Андерссон наголосила, що новий уряд має тісно співпрацювати з Лівою партією для реалізації політики, за яку проголосували шведські виборці.

"Протягом наступного тижня я хочу працювати над формуванням уряду, до якого увійдуть Соціал-демократична партія, Центристська партія та Партія зелених, у тісній співпраці з Лівою партією", – сказала вона.

Лідерка шведських Соціал-демократів розповіла, що раніше цього дня повідомила три партії про своє рішення. Вона відмовилася розкривати, які реакції отримала на це оголошення.

Андерссон висловила сподівання, що Ліва партія обміркує ситуацію та усвідомить, наскільки важливими є подальші політичні рішення для країни. Також вона закликала Центристську партію з розумінням поставитися до того, що переговори можуть потребувати часу.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 листопада, лідерка Центристської партії Танд-Рінгквіст заявила, що дасть виконувачу обов'язків прем'єра Швеції та лідеру "Поміркованих" Ульфу Крістерссону та Андерссон тиждень на те, щоб вони представили свої політичні програми та продемонстрували, як вони збираються провести їх через парламент, не надаючи "екстремістським" партіям жодного впливу.

Після цього Центристська партія обере, яку сторону підтримати.

Як повідомлялося, за результатами парламентських виборів у Швеції 13 вересня чотири лівоцентристські партії домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

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