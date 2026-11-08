В Швеции социал-демократы предлагают сформировать правительство с Центристской партией и "зелёными"

Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон намерена сформировать правительство с участием Центристской партии и "Зелёных", но без непосредственного участия Левой партии.

Об этом она заявила во время пресс-конференции в воскресенье, 8 ноября, сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Андерссон подчеркнула, что новое правительство должно тесно сотрудничать с Левой партией для реализации политики, за которую проголосовали шведские избиратели.

"В течение следующей недели я хочу работать над формированием правительства, в которое войдут Социал-демократическая партия, Центристская партия и Партия зеленых, в тесном сотрудничестве с Левой партией", – сказала она.

Лидер шведских социал-демократов рассказала, что ранее в тот же день сообщила трем партиям о своем решении. Она отказалась раскрывать, какие реакции получила на это заявление.

Андерссон выразила надежду, что Левая партия обдумает ситуацию и осознает, насколько важны дальнейшие политические решения для страны. Также она призвала Центристскую партию с пониманием отнестись к тому, что переговоры могут потребовать времени.

Напомним, в пятницу, 6 ноября, лидер Центристской партии Танд-Рингквист заявила, что даст исполняющему обязанности премьера Швеции и лидеру "Умеренных" Ульфу Кристерссону и Андерссону неделю на то, чтобы они представили свои политические программы и продемонстрировали, как они собираются провести их через парламент, не давая "экстремистским" партиям никакого влияния.

После этого Центристская партия выберет, какую сторону поддержать.

Как сообщалось, по результатам парламентских выборов в Швеции 13 сентября четыре левоцентристские партии добились минимального большинства – 176 из 349 мест.

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