Чинний прем'єр Швеції просить надати йому більше часу для формування нового уряду

Виконувач обов'язків прем'єра Швеції Ульф Крістерссон заявив у п’ятницю, що попросив додатковий час для формування нового уряду після того, як у вересні на загальних виборах він втратив парламентську більшість.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Парламент відхилив кандидатури двох опозиційних кандидатів на посаду прем’єр-міністра, і на початку цього тижня спікер передав естафету Крістерссону.

Його шанси на успіх зросли в п’ятницю, коли ультраправі "Шведські демократи" заявили, що не стануть на заваді, а Центристська партія – частина опозиції – повідомила, що проведе з ним переговори.

Крістерссон зазначив, що ситуація залишається складною і важко уявити, як лідер будь-якої партії міг би сформувати уряд більшості.

"Але сьогоднішнє рішення спочатку від "Шведських демократів", а потім від Центристської партії може зробити моє завдання трохи менш неможливим", – сказав він журналістам.

Зростання впливу "Шведських демократів", які мають 62 депутатів у парламенті, що налічує 349 місць, ускладнило процес формування уряду.

Центристська партія відокремилася від основного правого крила, відмовившись від будь-якої співпраці з антиімміграційними "Шведськими демократами", і приєдналася до лівоцентристської опозиції. Однак її лідерка Елізабет Танд Рінгквіст також виключила можливість увійти до уряду разом із "Лівою партією", через що цьому блоку не вистачає більшості.

У п’ятницю Танд-Рінгквіст заявила, що дасть Крістерссону та лідерці Соціал-демократів Магдалені Андерссон тиждень на те, щоб вони представили свої політичні програми та продемонстрували, як вони збираються провести їх через парламент, не надаючи "екстремістським" партіям жодного впливу. Після цього Центристська партія обере, яку сторону підтримати, зазначила вона.

"Ульф Крістерссон повинен пояснити, як він має намір гарантувати, що "Шведські демократи" не будуть диктувати свої умови", – сказала Танд-Рінгквіст. "Магдалена Андерссон… повинна показати, як уряд міг би функціонувати без "Лівої партії", – додала вона.

Спікер може висунути чотирьох кандидатів у прем'єри, перш ніж доведеться оголошувати нові вибори.

Як повідомлялося, за результатами парламентських виборів у Швеції 13 вересня чотири лівоцентристські партії домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

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