Прем'єр Норвегії не має великих очікувань від зустрічі в Абу-Дабі: Путін не прагне миру

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре ставить під сумнів оптимістичний прогноз президента США щодо того, що "велика, прекрасна" мирна угода, яка покладе край майже п’ятирічній повномасштабній війні Росії проти України, незабаром буде підписана.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico, передає "Європейська правда".

Стьоре не надто оптимістичний напередодні тристоронніх переговорів України, США і Росії в Абу-Дабі.

"Я був би обережним", – сказав прем'єр Норвегії, коли його запитали, чого він очікує від переговорів, запланованих в Об’єднаних Арабських Еміратах.

"Абу-Дабі – це сходинка, і одним із її результатів має стати подальший крок, який має відбутися досить скоро після цього", – додав він.

За словами Стьоре, на порядку денному зустрічей в Абу-Дабі, ймовірно, будуть обговорення щодо перемир'я в Чорному морі для забезпечення безпечного транспортування зерна, припинення вогню щодо об’єктів енергетичної інфраструктури, замороження лінії фронту та інших "заходів зі зміцнення довіри", таких як обмін полоненими. Він також зазначив, що ведеться робота над питанням гарантій безпеки, щоб упевнитися, що Путін не нападе знову.

"Я вірю, що США шукають спосіб покласти край цій війні", – сказав він.

Варто зазначити, що Стьоре і президент Фінляндії Александр Стубб минулого місяця 90 хвилин говорили з Путіним телефоном. Прем'єр Норвегії відкинув критику цієї розмови та захистив рішення відкрити прямий канал зв’язку з Кремлем.

"Давайте визнаємо: він не ізольований. Єдиний голос, що доходить до Москви, лунає з Вашингтона", – сказав він.

Також він вважає, що Путін насправді не прагне миру.

"Ну, якби він прагнув миру, війни б і не було з самого початку. Якби він прагнув миру протягом цих п’яти років, коли бачить, що його країна занепадає, що сусідні країни стають членами НАТО, що його народ гине, і всі ці жахливі речі, війна б уже закінчилася. Ось це одна сторона питання", – сказав Стьоре.

Але водночас "той факт, що він бере слухавку", щоб поговорити, на думку норвезького прем'єра, свідчить "принаймні про готовність сісти за стіл переговорів". І хоча Стьоре "поки що" не бачить ознак того, що Путін справді відкритий до угоди, відправлення делегації до Абу-Дабі та відповідальність за те, що "нічого не вдалося досягти", також має "свою ціну".

У інтерв’ю телеканалу CBS Трамп заявив, "що ми дуже близькі до укладення угоди" щодо припинення російсько-української війни, що призведе до "дещо іншої форми України", не наводячи при цьому конкретних деталей.

Раніше Трамп заявив, що 5 листопада провів приватну зустріч із посланцем Путіна й анонсував "чудову угоду", яка стосуватиметься не лише України та Росії, а і Європи загалом.