Премьер Норвегии не возлагает больших надежд на встречу в Абу-Даби: Путин не стремится к миру

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре ставит под сомнение оптимистичный прогноз президента США о том, что "большое, прекрасное" мирное соглашение, которое положит конец почти пятилетней полномасштабной войне России против Украины, вскоре будет подписано.

Об этом он заявил в интервью Politico, передает "Европейская правда".

Стёре не слишком оптимистичен накануне трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби.

"Я бы был осторожен", – сказал премьер Норвегии, когда его спросили, чего он ожидает от переговоров, запланированных в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Абу-Даби – это ступенька, и одним из ее результатов должен стать следующий шаг, который должен состояться довольно скоро после этого", – добавил он.

По словам Стёре, на повестке дня встреч в Абу-Даби, вероятно, будут обсуждения о перемирие в Чёрном море для обеспечения безопасной перевозки зерна, прекращении огня в отношении объектов энергетической инфраструктуры, замораживании линии фронта и других "мерах по укреплению доверия", таких как обмен пленными. Он также отметил, что ведется работа над вопросом гарантий безопасности, чтобы убедиться, что Путин не нападет снова.

"Я верю, что США ищут способ положить конец этой войне", – сказал он.

Стоит отметить, что Стёре и президент Финляндии Александр Стубб в прошлом месяце 90 минут разговаривали с Путиным по телефону. Премьер-министр Норвегии отверг критику этого разговора и защитил решение открыть прямой канал связи с Кремлем.

"Давайте признаем: он не изолирован. Единственный голос, доходящий до Москвы, звучит из Вашингтона", – сказал он.

Также он считает, что Путин на самом деле не стремится к миру.

"Ну, если бы он стремился к миру, войны бы и не было с самого начала. Если бы он стремился к миру на протяжении этих пяти лет, когда видит, что его страна приходит в упадок, что соседние страны становятся членами НАТО, что его народ гибнет, и все эти ужасные вещи, война бы уже закончилась. Вот это одна сторона вопроса", – сказал Стёре.

Но в то же время "тот факт, что он берет трубку", чтобы поговорить, по мнению норвежского премьера, свидетельствует "по крайней мере о готовности сесть за стол переговоров". И хотя Стёре "пока" не видит признаков того, что Путин действительно открыт для соглашения, отправка делегации в Абу-Даби и ответственность за то, что "ничего не удалось достичь", также имеют "свою цену".

В интервью телеканалу CBS Трамп заявил, "что мы очень близки к заключению соглашения" о прекращении российско-украинской войны, что приведёт к "несколько иной форме Украины", не приводя при этом конкретных деталей.

Ранее Трамп заявил, что 5 ноября провел частную встречу с посланником Путина и анонсировал "замечательное соглашение", которое коснется не только Украины и России, но и Европы в целом.