Трамп зустрівся з посланцем Путіна і анонсував "чудову угоду" про завершення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що у четвер, 5 листопада, провів приватну зустріч із посланцем правителя Росії Владіміра Путіна після того, як російський чиновник з’явився разом із представниками України на заході в Білому домі, організованому першою леді США Меланією Трамп.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Трамп не став розкривати, про що він обговорював із посланцем Путіна Кірілом Дмітрієвим, але висловив припущення, що незабаром може бути укладена угода, спрямована на врегулювання російської війни в Україні. Спілкуючись із журналістами в Білому домі він заявив, що війна близька до завершення і що її припинення може вплинути на всю Європу.

"Це буде велика угода, і вона охоплюватиме не лише Україну. Я б навіть сказав, що вона може зачепити всю Європу. Це буде велика, чудова угода, і всі будуть у захваті", – сказав Трамп.

Разом з тим Трамп зазначив, що у четвер він не зустрічався з українською делегацією.

Посланець Трампа Джаред Кушнер зазначив, що американські посадовці у четвер у Брюсселі провели "продуктивні та змістовні обговорення" з Україною, НАТО та європейськими партнерами щодо гарантій безпеки для України та ширшої європейської архітектури безпеки.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.