Трамп: коли війна завершиться, Україна матиме дещо іншу форму

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни "Україна матиме дещо іншу форму".

Про це він сказав в інтерв'ю CBS, передає "Європейська правда".

Трамп повторив, що війна в Україні скоро завершиться.

"Я думаю, що ми це зробимо, і я думаю, що це станеться, і в результаті Україна набуде дещо іншої форми. Послухайте, це війна, якої ніколи не мало бути. Якби я був президентом...", – сказав президент США.

На запитання, кому він більше довіряє – лідеру Росії Владіміру Путіну чи президенту України Володимиру Зеленському, – Дональд Трамп відповів: "Я б волів не говорити, але я ладнаю з обома"

На думку американського лідера, коли була перша зустріч Зеленського і Путіна до Росії "проявили величезну неповагу". Трамп також не вважає, що Путін його обманює. Він запевнив, що ніхто не був таким жорстким щодо Росії, як він, вкотре згадавши, що саме він першим надав Україні протитанкову зброю.

"Байден надав їм готівки та зброї на суму 350 мільярдів доларів. А я дав їм… нічого. Я надаю це Європі, продаю за повну ціну, і вони нам платять. І не тільки це: щодо їхніх 350 мільярдів доларів я почувався дуже погано, бо вважав це великою дурістю. У Європи є гроші. Європа б заплатила, але ніхто не попросив. Тож ми просто давали їм... зброю за зброєю за зброєю, і ми постачали цю зброю", – сказав Трамп.

"І, до речі, Україна мала мужність їх використовувати. Бо все одно треба мати мужність, щоб їх використовувати, і вони показали себе дуже грізними. Але у них була найкраща зброя на Землі. А ми нічого за це не отримали", – додав він.

У вівторок і середу Росія та Україна мають провести переговори в Абу-Дабі за участю делегації США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що його країна "буде за столом переговорів" під час тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі між Україною, США та Росією.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у четвер, 5 листопада, провів приватну зустріч із посланцем Путіна й анонсував "чудову угоду", яка стосуватиметься не лише України та Росії, а і Європи загалом.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше застеріг європейських союзників від проведення переговорів щодо припинення російсько-української війни без урахування інтересів Східної Європи у сфері безпеки.