ЗМІ: Литва попросила представництво Тайваню у Вільнюсі змінити назву

Міністерство закордонних справ Литви у вересні попросило представництво Тайваню у Вільнюсі змінити назву протягом тижня.

Про це в понеділок повідомив портал Delfi, передає "Європейська правда".

Уряд Литви працює над відновленням дипломатичних відносин з Пекіном, які погіршилися після відкриття представництва Тайваню у 2021 році.

Згідно з повідомленням, заступник міністра закордонних справ Відмантас Вербіцкас та дипломат Річардас Шлепавічюс під час зустрічі 24 вересня передали неофіційний документ трьом представникам тайванського представництва, зокрема його керівниці Констанції Ван. У документі містилася вимога змінити назву представництва до 1 жовтня – Дня заснування Китаю.

Як повідомляє Delfi, представники Тайваню розраховували обговорити економічні відносини та інвестиції і були здивовані цією вимогою.

У документі зазначалося, що нинішня назва представництва перешкоджає розвитку економічних зв’язків між Литвою та Тайванем і створює труднощі для бізнесу.

У обмін на запропоновану зміну назви міністерство, як повідомляється, пообіцяло надіслати до Тайваню делегацію на рівні заступників міністрів для підписання угоди про інвестиційні перспективи та початку переговорів про уникнення подвійного оподаткування. У документі також містилося прохання зберегти його зміст у таємниці.

Представництво Тайваню в Литві в п’ятницю опублікувало заяву у Facebook, в якій зазначило, що співпраця між сторонами ґрунтується на взаємній повазі, спільних інтересах, прозорості та партнерстві.

У ній також зазначено, що публічні дискусії щодо відносин між Литвою та Тайванем мають ґрунтуватися на перевірених фактах, а не на безпідставних припущеннях чи спекуляціях. У заяві не вказано, яких саме публічних коментарів чи дискусії вона стосується.

Тим часом очікується, що 11–12 листопада Литву відвідають китайські дипломати для зустрічей із представниками МЗС та групою депутатів, які прагнуть нормалізувати дипломатичні відносини з Пекіном. Про запланований візит у п’ятницю повідомив депутат Ігнас Вегеле.

Прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс заявив, що сподівається до кінця року досягти прориву в переговорах із Китаєм. Відновлення дипломатичного представництва на рівні посла включено до програми його уряду.

Відносини між Литвою та Китаєм погіршилися у 2021 році після того, як Вільнюс дозволив Тайваню відкрити представництво під назвою "Тайванське представництво". Аналогічні представництва в інших країнах зазвичай діють під назвою Тайбейського.

У відповідь Китай знизив рівень свого дипломатичного представництва в Литві з посла до тимчасового повіреного у справах. Китайські дипломати відсутні в Литві з травня 2025 року, після того як Вільнюс відмовився видавати їм нові акредитації.

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