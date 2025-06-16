Литва залишилася без китайських дипломатів через кризу у дипвідносинах

Китайські дипломати відсутні у Вільнюсі з середини травня через напруженість у відносинах між Литвою та Китаєм щодо відновлення офіційного дипломатичного представництва.

Про це пише литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Литви у коментарі литовським ЗМІ заявило, що наразі у посольстві Китаю у Вільнюсі немає акредитованих дипломатів чи працівників.

Як зазначив мовник, до недавнього часу в країні залишався один китайський дипломат, однак після короткої поїздки за кордон йому відмовили у повторному в’їзді 18 травня в аеропорту Вільнюса.

За даними прикордонної служби, цей посадовець, який мав дипломатичний паспорт, але не мав дійсної акредитації, перевищив дозволений 90-денний термін перебування, що надається дипломатам без візи в рамках Шенгенської угоди.

"Ця особа вичерпала дозволений час і більше не може користуватися цим винятком", – заявив речник Державної прикордонної служби Литви.

Литовський мовник зазначив, що китайський дипломат провів дев’ять годин в аеропорту, після чого його відправили назад до Стамбула.

Нагадаємо, відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що Вільнюс зацікавлений у нормалізації відносин з Пекіном, оскільки Литва потребує функціонуючого посольства в Китаї.

А 24 січня Китай заявив, що з нетерпінням чекає на повернення відносин з Литвою до "нормального стану", і що двері до діалогу завжди відкриті.

Детальніше читайте у статті: Литва завершує конфлікт із Китаєм: як та чому Вільнюс змінює відносини з партнером РФ.