У Литві з’явиться представництво Тайваню

У Литві офіційно оголосили про відкриття представницького офісу Тайваню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Вітаю рішення відкрити представницький офіс Тайваню у Литві. Наші народи єдині у відданості цінностям свободи і прав людини. Завдяки тіснішим зв’язкам ми зможемо глибше працювати в економічній, культурній, технологічній та науковій сферах", - заявив Ландсбергіс.

Welcome the decision to open the Taiwanese Representative Office in Lithuania. Our people are united in commitment to freedom and human rights. Through closer ties we can achieve deeper economic, cultural, technological, and scientific cooperation!