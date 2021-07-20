У Литві з’явиться представництво Тайваню

У Литві офіційно оголосили про відкриття представницького офісу Тайваню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Вітаю рішення відкрити представницький офіс Тайваню у Литві. Наші народи єдині у відданості цінностям свободи і прав людини. Завдяки тіснішим зв’язкам ми зможемо глибше працювати в економічній, культурній, технологічній та науковій сферах", - заявив Ландсбергіс.

Welcome the decision to open the Taiwanese Representative Office in Lithuania. Our people are united in commitment to freedom and human rights. Through closer ties we can achieve deeper economic, cultural, technological, and scientific cooperation! — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) July 20, 2021

В офіційному повідомленні МЗС Литви зазначають, що отримали повідомлення від Тайпею про відкриття представницького офісу та що він має почати роботу вже цього літа, після прибуття до Литви його керівника.

"Литва планує відкрити торговельний офіс у Тайпеї цієї осені, згідно з урядовою метою диверсифікувати експортні ринки і шукати нових партнерів серед демократичних країн Індо-Тихоокеанського регіону.

МЗС Литви зазнчає, що предствництва Тайваню є вже у 74 країнах світу, у тому числі 18 країнах-членах ЄС. Досі за співпрацю з усіма трьома балтійськими країнами відповідало представництво у Ризі.

Китай вимагає, щоб усі країни, з якими він має дипломатичні відносини, дотримувались принципів "одного Китаю". Це, серед іншого, означає, що вони не повинні встановлювати міждержавні відносини з Тайванем, який Пекін вважає своєю відокремленою провінцією.

З цієї причини ЄС не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але взаємодіє з ним через інші формати співпраці.

Нагадаємо, у 2020 році між Пекіном і Прагою виник скандал через візит голови Сенату Чехії на Тайвань.