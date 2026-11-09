СМИ: Литва попросила представительство Тайваня в Вильнюсе изменить название

Министерство иностранных дел Литвы в сентябре попросило представительство Тайваня в Вильнюсе изменить название в течение недели.

Об этом в понедельник сообщил портал Delfi, передает "Европейская правда".

Правительство Литвы работает над восстановлением дипломатических отношений с Пекином, которые ухудшились после открытия представительства Тайваня в 2021 году.

Согласно сообщению, заместитель министра иностранных дел Видмантас Вербицкас и дипломат Ричардас Шлепавичюс во время встречи 24 сентября передали неофициальный документ трем представителям тайваньского представительства, в частности его руководительнице Констанции Ван. В документе содержалось требование изменить название представительства до 1 октября – Дня основания Китая.

Как сообщает Delfi, представители Тайваня рассчитывали обсудить экономические отношения и инвестиции и были удивлены этим требованием.

В документе отмечалось, что нынешнее название представительства препятствует развитию экономических связей между Литвой и Тайванем и создает трудности для бизнеса.

В обмен на предложенное изменение названия министерство, как сообщается, пообещало направить на Тайвань делегацию на уровне заместителей министров для подписания соглашения об инвестиционных перспективах и начала переговоров об избежании двойного налогообложения. В документе также содержалась просьба сохранить его содержание в тайне.

Представительство Тайваня в Литве опубликовало в пятницу заявление в Facebook, в котором отметило, что сотрудничество между сторонами основано на взаимном уважении, общих интересах, прозрачности и партнерстве.

В нём также отмечается, что публичные дискуссии об отношениях между Литвой и Тайванем должны основываться на проверенных фактах, а не на безосновательных предположениях или спекуляциях. В заявлении не указано, к каким именно публичным комментариям или дискуссиям оно относится.

Между тем ожидается, что 11–12 ноября Литву посетят китайские дипломаты для встреч с представителями МИД и группой депутатов, стремящихся нормализовать дипломатические отношения с Пекином. О запланированном визите в пятницу сообщил депутат Игнас Вегеле.

Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс заявил, что надеется до конца года добиться прорыва в переговорах с Китаем. Восстановление дипломатического представительства на уровне посла включено в программу его правительства.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс разрешил Тайваню открыть представительство под названием "Тайваньское представительство". Аналогичные представительства в других странах обычно действуют под названием "Тайбэйское".

В ответ Китай понизил уровень своего дипломатического представительства в Литве с посла до временного поверенного в делах. Китайские дипломаты отсутствуют в Литве с мая 2025 года, после того как Вильнюс отказался выдавать им новые аккредитации.

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