У Німеччині відкриття закусочної з дьонерами по 1 євро переросло в сутички з поліцією

Заклад з продажу дьонер-кебабів у Дортмунді анонсував своє відкриття, запропонувавши надзвичайно вигідну ціну, але черга вийшла з-під контролю, і власник сам викликав поліцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У неділю вдень сотні людей, серед яких було багато неповнолітніх, намагалися придбати дьонер за вигідною ціною. Сам власник стверджував, що на місці було понад 1 000 осіб, тоді як поліція оцінила їхню кількість приблизно у 300.

За словами поліції, власник раніше розмістив в інтернеті оголошення про спеціальну пропозицію з нагоди відкриття. Згідно з повідомленнями ЗМІ, дьонер-кебаб пропонували за один євро. Хоча власник найняв охорону, ситуація перед магазином, судячи з усього, вийшла з-під контролю. Власник сам викликав поліцію.

Поліція повідомила, що коли правоохоронці прибули на місце, у них кидали пляшками, камінням, феєрверками, електросамокатом та стільцем. Камінням також було пошкоджено поліцейський автомобіль. Після цього правоохоронці викликали підкріплення, зокрема підрозділ спецпризначення. З повітря ситуацію контролював вертоліт.

Начальник поліції Дортмунда Тім Фроммаєр засудив насильство проти поліцейських. "Кожен, хто застосовує насильство, у цьому випадку знову проти поліцейських, – це не "молодь, що шукає пригод", і не "бешкетник", а злочинець", заявив він.

"Події, а останнім часом – мітинги, вже деякий час захоплюють люди, які прагнуть лише насильства", – зазначив Фроммаєр.

Під час обшуку особи, яка відмовилася покинути територію, було виявлено пістолет для стрільби холостими патронами. Порушено кілька кримінальних справ – зокрема за звинуваченнями у порушенні громадського порядку, пошкодженні майна та образі. Наразі розслідується ступінь відповідальності власника закусочної за поліцейську операцію.

Напередодні перед будівлею Рейхстагу в Берліні чоловік піднявся на флагшток висотою майже 30 метрів: зняв німецький прапор і підняв палестинський.

А під час антиурядових демонстрацій у Тирані в суботу, 7 листопада, албанська поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти протестувальників, які палили сміттєві баки та кидали "коктейлі Молотова".