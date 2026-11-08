Студентські протести в Тирані переросли у сутички з поліцією

Під час антиурядових демонстрацій у Тирані в суботу, 7 листопада, албанська поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти протестувальників, які палили сміттєві баки та кидали коктейлі Молотова.

Про це повідомляє Radio Televizioni Shqiptar, пише "Європейська правда".

Протест зібрався у суботу на головній площі столиці Албанії – бульварі Мучеників нації – із закликами до відставки уряду Еді Рами.

Ситуація загострилася після того, як у бік поліції та урядових будівель почало летіти каміння, коктейлі Молотова та залпи феєрверків. Поліція втрутилася, застосувавши водомети високого тиску для розгону протестувальників.

Ця масштабна операція призвела до швидкого відходу учасників акції з головного осередку напруги – площі перед офісом прем’єр-міністра Албанії.

Поліція посилила свою присутність на бульварі за допомогою двох водометних машин, щоб запобігти можливим спробам перегрупування натовпу.

Останні сутички відбулися на тлі того, що протестувальники продовжують відхиляти пропозиції прем’єра щодо діалогу, зокрема щодо нової онлайн-платформи, запущеної в п’ятницю для подання громадянами скарг до уряду.

Студенти неодноразово відхиляли заклики Рами до переговорів, продовжуючи протистояння, яке призвело до найжорстокіших вуличних сутичок у Тирані за останні роки, внаслідок яких сотні людей отримали поранення, а багато підприємств зазнали збитків. Рух, очолюваний студентами, отримав підтримку від опозиційних політиків, університетських професорів, митців та інших громадських діячів.

Демонстранти вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами та формування перехідного уряду технократів, а також реформ у сфері освіти.

Еді Рама, який минулого року здобув четвертий термін на посаді прем’єра, відмовився піти у відставку та звинуватив опозиційні групи й іноземні сили у використанні протестів для дестабілізації ситуації в Албанії.

Минулої суботи, 31 жовтня, антиурядові протести в Албанії переросли в сутички з коктейлями Молотова та водометами.