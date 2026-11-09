В Германии открытие закусочной с дёнерами по 1 евро переросло в столкновения с полицией

Заведение по продаже дёнер-кебабов в Дортмунде анонсировало своё открытие, предложив чрезвычайно выгодную цену, но очередь вышла из-под контроля, и владелец сам вызвал полицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В воскресенье днём сотни людей, среди которых было много несовершеннолетних, пытались купить дёнер по выгодной цене. Сам владелец утверждал, что на месте было более 1 000 человек, тогда как полиция оценила их количество примерно в 300.

По словам полиции, владелец ранее разместил в интернете объявление о специальном предложении по случаю открытия. Согласно сообщениям СМИ, дёнер-кебаб предлагали за один евро. Хотя владелец нанял охрану, ситуация перед магазином, судя по всему, вышла из-под контроля. Владелец сам вызвал полицию.

Полиция сообщила, что когда правоохранители прибыли на место, в них бросали бутылками, камнями, фейерверками, электросамокатом и стулом. Камнями также был поврежден полицейский автомобиль. После этого правоохранители вызвали подкрепление, в частности подразделение спецназначения. С воздуха ситуацию контролировал вертолёт.

Начальник полиции Дортмунда Тим Фроммайер осудил насилие в отношении полицейских. "Каждый, кто применяет насилие, в данном случае вновь против полицейских, – это не "молодежь, ищущая приключений", и не "хулиган", а преступник", – заявил он.

"События, а в последнее время – митинги, уже некоторое время захватывают люди, стремящиеся лишь к насилию", – отметил Фроммайер.

Во время обыска лица, отказавшегося покинуть территорию, был обнаружен пистолет для стрельбы холостыми патронами. Возбуждено несколько уголовных дел – в частности, по обвинениям в нарушении общественного порядка, повреждении имущества и оскорблении. В настоящее время расследуется степень ответственности владельца закусочной за полицейскую операцию.

Накануне перед зданием Рейхстага в Берлине мужчина взобрался на флагшток высотой почти 30 метров: снял немецкий флаг и поднял палестинский.

А во время антиправительственных демонстраций в Тиране в субботу, 7 ноября, албанская полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих, которые жгли мусорные баки и бросали "коктейли Молотова".