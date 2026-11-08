У Берліні чоловік піднявся на флагшток перед Рейхстагом і підняв палестинський прапор

Перед будівлею Рейхстагу в Берліні чоловік піднявся на флагшток висотою майже 30 метрів: зняв німецький прапор і підняв палестинський.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався у неділю, 8 листопада. 22-річний чоловік піднявся на флагшток перед будівлею Рейхстагу в Берліні, зняв "Прапор єдності" і підняв палестинський прапор.

Правоохоронці зазначили, що чоловік зняв німецький прапор і кинув його на землю. Двоє інших чоловіків, віком 20 та 32 роки, стояли біля підніжжя та допомагали йому.

Фото: Tagesschau

За даними поліції, правоохоронці затримали двох чоловіків, поки 22-річний чоловік залишався на верхівці флагштока, закріплений альпіністським ременем. Близько 12:30 він самостійно спустився вниз.

Одночасно поліцейські за допомогою пожежників зняли палестинський прапор. Однак, за даними поліції, через пошкодження механізму підйому прапора на флагштоку прапор підрозділу не вдалося відразу ж підняти знову.

За даними поліції, 22-річний хлопець наразі залишається під вартою, а двох чоловіків, навпаки, відпустили після встановлення їхніх особи та наказу покинути територію.

Відділ державної безпеки Державного управління кримінальної поліції проводить подальше розслідування щодо підозри у наклепі на державу та її символи, підозри у злочинному пошкодженні майна, порушення Берлінського закону про свободу зібрань та підозри у незаконному проникненні на чужу територію.

Цього ж дня в Амстердамі пройшла демонстрація "Червона лінія" проти політики Нідерландів щодо Ізраїлю.

Також писали, що лондонська поліція повідомила про арешт понад 130 людей у суботу, 31 жовтня, під час акції протесту біля посольства США на підтримку забороненої організації Palestine Action.